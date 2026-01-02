Torres, missione aggancio 

Sassari. Operazione aggancio. Questo pomeriggio a Pontedera (inizio alle 14.30) la Torres può smettere di essere la Cenerentola del girone B. Deve tornare però a vincere. E quale avversaria migliore se non l'unica battuta nel girone d'andata? La squadra sassarese vuol dare una scossa alla stagione ancora prima che arrivino uno o due rinforzi (sicuramente una punta) dal mercato di riparazione. Già avere oggi almeno in panchina gli esterni Zecca e Liviero è rassicurante. In attacco la scelta è tra le due punte Musso e Diakite supportate da Di Stefano, oppure un solo centravanti ma con due giocatori più agili dietro, che possono essere Di Stefano, Mastinu e lo stesso Lunghi, che sta trovando posto almeno come cambio.

La formazione per il resto dovrebbe ricalcare quelle ultime, dove le variazioni sono state davvero minime. Quindi solita difesa a tre con Idda, Antonelli e Mercadante (unica alternativa è Fabriani), centrocampo con Zecca e Zambataro sulle fesce, Giorico e Brentan o Mastinu in mezzo.

Mercato

Le prime mosse ufficiali sono in uscita. Cessione a titolo definitivo di Alberto Lattanzio alla Dolomiti Bellunesi. L’esterno sinistro classe 2004 resta in serie C ma emigra nel girone A. per lui solo una presenza e poi l'infortunio. Fine prestito anticipato anche per il difensore Riccardo Stivanello, altro classe 2004, che il Bologna dirotterà al Lumezzane nel girone A di Serie C. Lascia Sassari anche l'attaccante Ernesto Starita che era arrivato in prestito dal Benevento. La seconda punta verrà girata in prestito al Guidonia Montecelio, squadra laziale che occupa il quinto posto in campionato e tra due mesi sarà di scena al “Vanni Sanna”. Starita in 14 presenze ha segnato 2 gol, tutti durante la gestione Greco e tutti e due in tap in correggendo le respinte dei portieri sui tiri dei compagni.

Per quanto riguardano invece i rinforzi, si cerca una seconda punta prolifica. Da tempo gira l'ipotesi di un possibile ritorno di Scotto, andato in prestito al Treviso, che però è capolista in serie D e potrebbe non essere d'accordo nel cedere il suo capo cannoniere. Nelle ultime ore si è affacciata pure l'ipotesi di un rientro addirittura più clamoroso, quello di Fischnaller, l'attaccante che ha fatto le fortune della Torres nei campionati chiusi al secondo e terzo posto. Fischnaller è andato a Trapani, club presieduto da Antonini, che nel basket corre il rischio di non finire la stagione per problemi col fisco che hanno decretato la penalizzazione di 8 punti e il blocco dei tesseramenti. Dalla squadra di basket sono andati via già due giocatori e altri tre stanno per seguirli.

Probabile formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante (Fabriani); Sala, Giorico, Mastinu, Zambataro; Di Stefano, Lunghi (Diakite); Musso. All. Greco

RIPRODUZIONE RISERVATA