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Sestu.
03 settembre 2026 alle 00:21

Torna il semaforo in via Monserrato 

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Ricompare il semaforo accanto al cantiere per realizzare il percorso ciclopedonale che condurrà al quartiere Ateneo, in via Monserrato a Sestu. E le auto tornano a incolonnarsi, come avveniva mesi fa, quando sono iniziati i lavori. Questa volta però i tempi di percorrenza sono molto più brevi rispetto al passato.

«È stato necessario impiegare il semaforo perché in questo momento gli operai stanno effettuando un taglio nella corsia di marcia», spiega il comandante della Polizia Locale, Giorgio Desogus, «ho chiesto personalmente di dare la massima attenzione ai flussi del traffico, aumentando il più possibile la durata del semaforo verde. I lavori dovrebbero durare per circa tre settimane».L’opera è comunque alle battute finali. Dopo anni di progetti e preparazione, il percorso ciclopedonale consentirò di raggiungere Ateneo in sicurezza, come i residenti chiedevano da tempo.

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