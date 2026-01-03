Test sui binari, passaggi a livello chiusi 

Prove tecniche in vista sulla linea ferroviaria Sant’Anna–Abbasanta. A partire da lunedì 12 e fino al 28 febbraio sono infatti programmati i test del nuovo treno ATR465, passaggio necessario per l’omologazione del convoglio che, una volta in servizio, consentirà di aumentare la velocità di percorrenza della linea fino al 18%. L’intervento comporterà, in occasione di ciascuna prova, la chiusura temporanea dei passaggi a livello lungo la tratta interessata.

Le interruzioni dureranno circa 30 minuti e si svolgeranno tra le 23 e le 5, per limitare l’impatto sul traffico e sulle attività quotidiane. Il tema è stato affrontato in una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Salvatore Angieri, durante la quale sono state condivise le misure necessarie a garantire la sicurezza durante le prove.

I Comuni coinvolti si occuperanno «di informare in modo tempestivo la popolazione e di adottare eventuali provvedimenti utili a ridurre i disagi per residenti e automobilisti». Per far fronte a possibili emergenze, Rete ferroviaria italiana predisporrà, con enti locali e Provincia, un piano che individuerà percorsi alternativi per i mezzi di soccorso.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre ribadita «la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e migliorare il decoro delle stazioni ferroviarie». ( m. g. )

