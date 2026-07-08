Territori in Movimento, dialoghi a Santa Sabina 

“Territori in Movimento” è il titolo dell'iniziativa che l’associazione Nino Carrus sta promuovendo, a partire dall'incontro pubblico, che si terrà domani alle 19, nella suggestiva cornice di Santa Sabina, a Silanus, luogo simbolico del Marghine e spazio ideale per riflettere sul rapporto tra territorio, memoria e futuro. Si affronteranno temi dedicati alla mobilità, ai ritorni, alle comunità e alle trasformazioni sociali nelle aree interne. Protagonista è Letizia Bindi, antropologa e autrice del volume “Territori in movimento. Ri-gener-azioni in aree fragili”, che esplora le dinamiche contemporanee dell’abitare, le nuove mobilità, le disuguaglianze e le forme emergenti di rigenerazione sociale nelle aree interne italiane. Con l'autrice del libro dialogheranno la sindaca di Gavoi, Claudia Sedda e Lucio Pascarelli, nomade digitale. «L’incontro – dice la presidente dell'associazione Nino Carrus, Rosanna Carboni – rappresenta la prima tappa di un percorso che la nostra associazione intende sviluppare nel corso del 2026, con l’obiettivo di valorizzare luoghi identitari del Marghine e promuovere riflessioni condivise sulle sfide e le opportunità dei territori». (f. o.)

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