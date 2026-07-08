VaiOnline
Silanus.
09 luglio 2026 alle 01:05

Territori in Movimento, dialoghi a Santa Sabina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Territori in Movimento” è il titolo dell'iniziativa che l’associazione Nino Carrus sta promuovendo, a partire dall'incontro pubblico, che si terrà domani alle 19, nella suggestiva cornice di Santa Sabina, a Silanus, luogo simbolico del Marghine e spazio ideale per riflettere sul rapporto tra territorio, memoria e futuro. Si affronteranno temi dedicati alla mobilità, ai ritorni, alle comunità e alle trasformazioni sociali nelle aree interne. Protagonista è Letizia Bindi, antropologa e autrice del volume “Territori in movimento. Ri-gener-azioni in aree fragili”, che esplora le dinamiche contemporanee dell’abitare, le nuove mobilità, le disuguaglianze e le forme emergenti di rigenerazione sociale nelle aree interne italiane. Con l'autrice del libro dialogheranno la sindaca di Gavoi, Claudia Sedda e Lucio Pascarelli, nomade digitale. «L’incontro – dice la presidente dell'associazione Nino Carrus, Rosanna Carboni – rappresenta la prima tappa di un percorso che la nostra associazione intende sviluppare nel corso del 2026, con l’obiettivo di valorizzare luoghi identitari del Marghine e promuovere riflessioni condivise sulle sfide e le opportunità dei territori». (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Tornano i raid in Iran «Chiuderemo Hormuz»

Gli ultimi attacchi Usa ordinati nella notte E Teheran abbatte un drone americano 
Sanità

«Un solo medico per il Centro trasfusionale»

Nuoro, il dg dell’Asl Trotta convoca una riunione sul caso 
Fabio Ledda
Oristano.

«Pronto soccorso allo stremo»

Valeria Pinna
Il lieto fine.

Partorisce sull’elicottero del 118

Andrea Busia
L’emergenza

Inferno di fuoco alle porte di Cagliari

Devastante rogo tra Selargius e Monserrato: famiglie evacuate, 387 chiusa per ore 
Raffaele Serreli
Andrea Mascia è un ex comandante Meridiana

«I voli da Cagliari a Olbia e Alghero poco utili e costosi»

Per ora semivuoti gli Atr di Aeroitalia utilizzati nei due collegamenti interni 
Andrea Artizzu
Regione

Continuità, in arrivo le prime sanzioni

Tra le violazioni dei vettori la mancata attivazione di voli aggiuntivi nei tempi previsti 
Il caso

Truffa, arrestato Adinolfi: «Socialmente pericoloso»

La Finanza: evasione fiscale e decine di raggiri dietro “Scommessa collettiva” 