Tentato omicidio, perito in Aula 

Una serata fra amici finita nel sangue. La vicenda che risale a un anno fa ieri è stata ricostruita in Tribunale durante l’incidente probatorio: la psichiatra Alice Carta, nominata come perito, ha riconosciuto la semi infermità mentale per Jonathan Galliazzo, 24 anni residente a Oristano, accusato di tentato omicidio, lesioni, danneggiamenti e porto abusivo d’armi. Chiuso l’incidente probatorio, ora verosimilmente la Procura chiederà il rinvio a giudizio per il giovane, assistito dall’avvocata Katia Ledda.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri la serata di un gruppo di giovani aveva rischiato di trasformarsi in tragedia. C’era stata prima una discussione con la ragazza (35 anni di Villaurbana), Galliazzo l’avrebbe colpita al volto con un paio di forbici per potare e alle gambe con un seghetto. Poi sempre con il seghetto si sarebbe scagliato contro un compaesano 44enne colpendolo al collo. ( v. p. )

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