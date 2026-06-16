Tenta il furto su un’auto: arrestato 

Ha rotto il finestrino di un’auto in sosta con un martelletto, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri della Radiomobile nel quartiere di San Michele, in via Trincea dei Razzi. I militari, su segnalazione del proprietario della vettura, sono riusciti a individuare poco dopo e arrestare Sandro Berosi. Il 57enne, già noto alle forze dell’ordine, è ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. Difeso dagli avvocati Giuseppe Ledda e Tatiana Ferrari, è finito in carcere a Uta.

Durante i controlli, avrebbe provato a fuggire ma è stato fermato dai carabinieri. In seguito alla perquisizione personale, i militari hanno trovato il 57enne in possesso di strumenti atti allo scasso, successivamente sequestrati. Dopo le formalità di rito, è stato portato negli uffici dell’Arma. Ieri mattina, il giudice Simone Nespoli ha disposto la custodia cautelare in carcere dopo la convalida dell’arresto.

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