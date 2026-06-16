VaiOnline
San Michele.
17 giugno 2026 alle 00:34

Tenta il furto su un’auto: arrestato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha rotto il finestrino di un’auto in sosta con un martelletto, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri della Radiomobile nel quartiere di San Michele, in via Trincea dei Razzi. I militari, su segnalazione del proprietario della vettura, sono riusciti a individuare poco dopo e arrestare Sandro Berosi. Il 57enne, già noto alle forze dell’ordine, è ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. Difeso dagli avvocati Giuseppe Ledda e Tatiana Ferrari, è finito in carcere a Uta.

Durante i controlli, avrebbe provato a fuggire ma è stato fermato dai carabinieri. In seguito alla perquisizione personale, i militari hanno trovato il 57enne in possesso di strumenti atti allo scasso, successivamente sequestrati. Dopo le formalità di rito, è stato portato negli uffici dell’Arma. Ieri mattina, il giudice Simone Nespoli ha disposto la custodia cautelare in carcere dopo la convalida dell’arresto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’inchiesta/1.

Cagliari, la partita dello stadio

La spesa prevista è di 218 milioni, 60 pubblici: tutti i numeri 
l A. Carta, L. Piras
A Olbia per presentare i risultati della campagna Mare e laghi sicuri

Salvini vuole il treno per Nuoro: «Recuperemo anni di ritardo»

Tariffe aeree e marittime, il ministro promette: «Niente aumenti» 
Tania Careddu
La storia travagliata di un’opera strategica per l’immagine della Sardegna

Dal sogno di Cellino a Giulini Un percorso lungo trent’anni

Il no all’impianto a Santa Caterina, la cessione del club e tanta burocrazia per chiudere l’iter del “Gigi Riva” 
Lorenzo Piras
Reportage

Raccolto dimezzato per le erbe infestanti: agricoltori disperati

Un’annata da dimenticare per le aziende dell’Alta Marmilla  
Mariella Careddu
Il lutto

Addio a Ruini, eminenza grigia della Chiesa

Custode dei valori cattolici, l’ex presidente della Cei è morto a 95 anni 