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Sinnai.
03 novembre 2026 alle 00:23

Telefoni muti da giorni, San Gregorio è isolato 

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Enormi disagi a San Gregorio e dintorni per la mancanza di linea telefonica e internet. Da cinque giorni il borgo frazione di Sinnai è completamente isolato: niente chiamate, niente dati, niente Pos. Un blackout che sta creando problemi ai residenti e paralizzando le attività commerciali sulla ex 125. A lanciare l’appello è Marco Piu, titolare del bar ristorante Su Passu: «Non è più un guasto occasionale, è un problema strutturale – spiega –. Qui il segnale non ha mai garantito una copertura stabile ma da giorni è sparito del tutto. Non lavoriamo, non incassiamo, non possiamo nemmeno chiamare i soccorsi».

Piu chiede ai sindaci di Sinnai e Burcei e a tutte le istituzioni di fare squadra: subito un intervento tampone per far tornare il segnale e, per la soluzione definitiva, un tavolo tecnico congiunto tra Comuni, compagnie telefoniche, Prefettura e Regione. «Senza telefono non si può lavorare, senza telefono non c’è sicurezza. Non possiamo essere un borgo dimenticato», è lo sfogo.
Da tempo le amministrazioni di Burcei e Sinnai sono impegnate per la soluzione del problema. Il Comune di Burcei punta alla realizzazione di un ripetitore per la diffusione del segnale. C’è stato anche un sopralluogo per individuare la possibile area del progetto, che dovrebbe essere realizzato da un’impresa privata. Al momento la situazione appare difficile, con tempi di realizzazione che non si annunciano sicuramente brevi. Così continua l’isolamento.

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