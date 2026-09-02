Team Luna Rossa, base sino al 2035 al molo Ichnusa 

Luna Rossa non solo non lascia, ma raddoppia. L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna sta per rinnovare il nulla osta che consente al team della barca che parteciperà all’America’s Cup di proseguire l’attività al molo Ichnusa, ed è al lavoro per la realizzazione del polo cantieristico al Porto Canale. Proprio le regate in programma a Napoli per la 38ª edizione della competizione (preliminari dal 24 al 27 settembre di quest’anno, ufficiali dal 22 maggio al 19 luglio 2027) hanno sollevato dubbi e interrogativi sulla permanenza in città della squadra velica.

«La base di gara prevista a Napoli per l’imbarcazione AC75, analoga a quella realizzata nel porto di Cagliari in occasione della regata preliminare dello scorso maggio a supporto dell’AC40, non incide in alcun modo sulla presenza di Luna Rossa nel capoluogo sardo», fanno sapere dalla sede cagliaritana di via Riva di Ponente. L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna precisa «che è in fase di rilascio la concessione demaniale marittima decennale, con scadenza a giugno 2035, per la prosecuzione delle attività del team nella base operativa del molo Ichnusa». (a. a.)

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