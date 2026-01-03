Tari e Tarip, scintille in Consiglio 

Il consiglio comunale di Sinnai ha approvato il bilancio di previsione 2026-27. Illustrato dall’assessora Katiuscia Concas, il documento contabile prevede entrate e uscite per 38 milioni di euro. Tra le entrate correnti, quelle della Tarip (tre milioni e 300mila euro) e dell’Imu (un milione e 950mila euro). Tra le opere previste, la nuova piazza di Sant’Isidoro (tre milioni) e la piazza Municipio (830mila euro).Il dibattito è iniziato con una osservazione del consigliere di opposizione di “Uniti per Sinnai”, Roberto Loi, che ha parlato di «bilancio non attendibile».

Il nodo della questione

Il motivo? «La confusione fra Tari e Tarip», spiega. «Non è un semplice refuso. Scriverò alla Corte dei Conti, perché un bilancio che non rispetta i principi contabili è un bilancio non veritiero e non corretto». A questo punto il presidente del Consiglio Massimiliano Mallocci ha chiesto lumi all’organo revisore, secondo il quale «si sta parlando solo di un errore materiale da correggere. Il bilancio è attendibile e veritiero». «Per poter arrivare ad un voto corretto», ha replicato Loi, «è opportuno correggere subito l’errore: se qualcuno avesse letto il bilancio, il pasticcio sarebbe stato evitato». Per Walter Zucca, di Forza Italia, questo è «un bilancio negativo. Un bilancio che non parla neppure di Solanas». Per Aldo Lobina di “Sinnai libera”, «questo è un bilancio che non affronta neppure il problema dei trasporti e che non offre servizi». Paride Casula: «In questo bilancio Manca la narrazione sul futuro di Sinnai. La confusione fatta tra Tarip e Tari non è stata una bella immagine».

«Un lavoro corale»

Replica la maggioranza. Per l’assessora al Bilancio, Katiuscia Concas, «questo è un bilancio valido, efficace, veritiero. Lo dice l’organo di revisione. La possibilità di disporne subito, consente di avviare la programmazione senza ritardi». La sindaca Barbara Pusceddu evidenzia, «come questo bilancio sia frutto di un lavoro corale tra uffici, Giunta e Consiglio, orientato a rafforzare la qualità della pianificazione amministrativa».

Le considerazioni

Voto favorevole al Bilancio è stato annunciato dai consiglieri di maggioranza Ruben Tremulo, Massimo Leoni, Giulia Giglio, Marco Floris, Massimo Lebiu che hanno parlato di un documento positivo, prudente, con risvolti strategici importanti per tutti i settori. Sono intervenuti anche gli assessori Roberto Demontis, Cristiano Spina, Michela Matta, Alessio Serra e Maurizio Boassa. Poi il voto finale, col bilancio approvato solo dalla maggioranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA