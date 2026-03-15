VaiOnline
Tortolì
16 marzo 2026 alle 00:54

Tanti doni per le famiglie in difficoltà 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sul sagrato della chiesa di Sant’Andrea a Tortolì non c’è stato limite alla solidarietà. La speranza passa da qui, dai banchetti allestiti ieri mattina all’esterno della chiesa in occasione della Quaresima di solidarietà, appuntamento promosso dalla parrocchia guidata da don Piero Crobeddu con la collaborazione del gruppo Apostoli. La colletta alimentare ha registrato un risultato eccezionale, oltre le aspettative in termini di generosità e partecipazione.

Durante le celebrazioni religiose sono stati raccolti generi alimentari a lunga conservazione, detersivi e prodotti per l’igiene personale. Adulti e bambini hanno donato anche dolci pasquali, colombe e uova di cioccolato.

Tutti i prodotti sono stati sistemati nel magazzino adiacente la chiesa e nei prossimi giorni comincerà la distribuzione alle famiglie indigenti grazie alla rete dei volontari. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

A Pisa il Cagliari affonda

Una pesante sconfitta (3-1) contro l’ultima in classifica 
l Nello sport
Il conflitto

Unifil ancora nel mirino, il Libano è una polveriera

Brigata Sassari, nessun militare coinvolto negli attacchi al contingente dei Caschi blu 
Enrico Fresu
Il conflitto

Trump allunga i tempi della guerra

Israele prevede altre tre settimane. I Pasdaran: uccideremo Netanyahu 
Regione

Sanità, Todde terrà il doppio incarico

L’opposizione: riferisca in Consiglio. L’ipotesi della “promozione” del capo di gabinetto 
Roberto Murgia
Continuità

«Nessun sovrapprezzo sul cambio dei biglietti»

Regione e Aeroitalia: problema informatico, rimborsi per chi ha già pagato 
Alessandra Carta
Referendum

Affondo di Valditara: «Par condicio anche a scuola»

Ultimi giorni di campagna Scintille sul fotomontaggio Avs 