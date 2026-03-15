Tanti doni per le famiglie in difficoltà 

Sul sagrato della chiesa di Sant’Andrea a Tortolì non c’è stato limite alla solidarietà. La speranza passa da qui, dai banchetti allestiti ieri mattina all’esterno della chiesa in occasione della Quaresima di solidarietà, appuntamento promosso dalla parrocchia guidata da don Piero Crobeddu con la collaborazione del gruppo Apostoli. La colletta alimentare ha registrato un risultato eccezionale, oltre le aspettative in termini di generosità e partecipazione.

Durante le celebrazioni religiose sono stati raccolti generi alimentari a lunga conservazione, detersivi e prodotti per l’igiene personale. Adulti e bambini hanno donato anche dolci pasquali, colombe e uova di cioccolato.

Tutti i prodotti sono stati sistemati nel magazzino adiacente la chiesa e nei prossimi giorni comincerà la distribuzione alle famiglie indigenti grazie alla rete dei volontari. (ro. se.)

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