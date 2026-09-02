Svincolo sulla 130, posate le otto travi del nuovo ponte 

Proseguono i lavori sul nuovo svincolo “Villa di Chiesa” sulla statale 130, all’ingresso di Iglesias, che da ieri entrano in una fase particolarmente importante. È stato infatti completato ieri il varo delle travi del ponte, elemento centrale dell’opera. Durante le operazioni sono state issate otto travi che saranno fondamentali per sostenere il viadotto che collegherà Iglesias direttamente alla sua zona industriale e agli impianti sportivi del Ceramica.

Nel frattempo, per consentire il proseguo dei lavori, è in vigore l’ordinanza dell’Anas che disciplina la circolazione nello svincolo. Il provvedimento prevede la chiusura al traffico sino al 30 ottobre della rampa di uscita dalla 130 verso viale Villa di Chiesa – nel tratto compreso tra il km 50+120 e il km 50+550 – e di quella in ingresso, tra il km 50+120 e il km 50+400.

«Si tratta di un passaggio significativo – dichiara l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Nicola Concas –, perché il completamento della struttura consentirà di entrare nella fase successiva per la realizzazione della pavimentazione stradale.Una volta ultimati il montaggio delle travi e il collegamento con il ponte, si potrà infatti procedere con la posa dell’asfalto. Il nostro obiettivo è arrivare rapidamente alla conclusione delle lavorazioni e consentire il pieno completamento dell’opera entro la fine dell’anno».

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