Sull’ex 554 si lavorerà di notte 

L’avevano chiesto a gran voce i tanti automobilisti non solo quartesi che ogni giorno sono costretti a spostarsi in auto per lavoro e alla fine sono stati accontentati. L’intervento per la sistemazione dell’asfalto nel tratto comunale dell’ex 554, ribattezzato ormai da tempo viale Europa, si farà di notte.Il Comune, dopo un confronto con la Polizia locale, cambia idea e così i lavori inizialmente previsti in questi giorni di mattina e di pomeriggio, si spostano negli orari notturni e slittano presumibilmente alla prossima settimana. Gli appelli dei cittadini a non gravare su una situazione già estremamente difficile per i pendolari sul fronte traffico, sono stati ascoltati.

Il dietrofront

«A seguito di interlocuzioni avviate con la Polizia locale» confermano dal Comune, «si è valutato che possiamo riuscire a intervenire la notte. Per questo si sta ora rimodulando tutto il programma. Le nuove date e gli orari saranno comunicati successivamente».La notizia ha fatto ovviamente felici un po’ tutti, ma soprattutto chi ogni giorno deve raggiungere Cagliari per andare al lavoro o a scuola ed è già costretto a sobbarcarsi lunghe code non solo sulla 554 ma anche in viale Marconi.

«Ringraziamo l’amministrazione per questa nuova programmazione dei lavori» dice la presidente del Comitato spontaneo di residenti di Quartello Marina Lattanzi, «e siamo contenti che si sia tenuto conto anche dei suggerimenti dei cittadini più interessati come appunto quelli di Quartello».

Il cantiere

L’intervento urgente di rifacimento dell’asfalto si è reso necessario per via delle critiche condizioni del manto stradale, che presenta buche e pericolosi avvallamenti un po’ in tutto il percorso. La spesa per portarlo avanti è di circa circa 300mila euro. Una quota extra che però per forza di cose causerà lo slittamento di altri lavori previsti nel quinto lotto di asfalti, ma non c’era altra scelta per eliminare i pericoli di una delle strade più trafficate di tutto il territorio.

Il maxi intervento

Sul fronte invece dei lavori di completa riqualificazione dell’ex 554, che sarà trasformata in un viale urbano, ancora non ci sono tempi certi per l’apertura dei cantieri. Lo scorso mese erano state avviate le bonifiche degli ordigni bellici, propedeutiche all’apertura dei cantieri.Il progetto prevede l’eliminazione dei semafori e la realizzazione di tre rotatorie agli incroci con via Marconi, Pitz’e Serra e l’uscita di Quartello. Inoltre l’allargamento della strada dalle attuali quattro corsie a sei, con le preferenziali per i bus e la realizzazione di una pista ciclabile e di uno spartitraffico alberato con lecci e jacarande. L’intervento che riguarda il tratto dall’incrocio con via Marconi alla rotatoria di Margine Rosso è finanziato dalla Regione, in un più ampio programma di viabilità di interesse regionale, con 20 milioni di euro.

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