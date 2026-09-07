Sulla 131 Dcn paura per una donna di Posada 

Ha sfondato il guardrail mentre percorreva la 131 Dcn subito dopo il lungo rettilineo a Monte Pizzinnu, finendo nella sottostante strada provinciale. L’incidente è avvenuto ieri alle 17, al chilometro 91 in direzione Olbia, alla giuda della Nissan Qashqai.

Una donna di Posada, per cause ancora da accertare, è uscita di strada dopo aver urtato violentemente la barriera di protezione. La sua auto è finita sulla sottostante provinciale 45. Lei è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Siniscola, e affidata alle cure del personale del 118, arrivato sul posto con l’eliambulanza. Quindi è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro, in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale e il personale Anas per gli accertamenti e la gestione della viabilità.

Ieri mattina tragedia sfiorata anche a Mamoiada. Due turisti olandesi che percorrevano la provinciale 22, verso Orgosolo, a bordo della loro motocicletta hanno improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo in fondo a una scarpata. L’incidente attorno a mezzogiorno. Uno dei motociclisti è riuscito a risalire autonomamente dal burrone.

Sul posto è giunto l’elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA