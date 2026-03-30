Sughereta, un gestore per il bar mai aperto 

È il primo edificio che si incontra entrando nel parco La Sughereta da via San Gemiliano, proprio di fronte al laghetto. In origine avrebbe dovuto ospitare un bar-pizzeria, mai aperto. In tutti questi anni, gli unici “fruitori” sono state le anatre che starnazzano nei dintorni. Oggi, però, per la struttura ormai in degrado si apre finalmente una prospettiva di rilancio. Il Comune, che da tempo porta avanti interventi per valorizzare (tra nuovi giochi per bambini, attrezzature per il fitness e manutenzione ordinaria) è ora alla ricerca di associazioni a cui affidare la gestione dell’edificio e di una porzione del parco. Alla manifestazione di interesse, pubblicata sul sito dell’ente e scaduta ieri, potevano partecipare associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore della Protezione Civile. L’obiettivo è affidare la gestione dell’area verde e dell’immobile, garantendo al tempo stesso un presidio costante per prevenire atti vandalici e supportare le attività istituzionali. Le associazioni selezionate dovranno farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle utenze e della cura delle aree verdi, assicurando la fruizione pubblica del parco. È inoltre prevista la collaborazione con i barracelli per l’apertura e la chiusura degli accessi. La concessione avrà una durata iniziale di sei anni, con possibilità di rinnovo.

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