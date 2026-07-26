Successo di Balliana a san paolo d’argon  

Il settimo sigillo stagionale di Enrico Balliana, il primo dopo la conquista del titolo italiano Juniores di ciclismo su strada, arriva con la maglia della Ecotek Zero24, non con quella tricolore. Nel doppio impegno di ieri a San Paolo d’Argon (Brescia), il diciottenne di Arborea si è imposto nella cronometro del pomeriggio, di 18,3 km (percorsi a 42,586 km/h di media) dopo essere stato terzo nella prova in linea.

Nella 2ª edizione delle “Strade e Muri del Vescovado-Trofeo Carrara Spa”, di 114 km, la fuga del suo compagno di squadra (in realtà nella Ethica Zero24 Team Ecotek, società gemella) e di Raffaele Armanasco (Trevigliese) ha risolto la gara. A 31” dai due, giunti nell’ordine, Balliana ha vinto la volata del gruppo ottenendo il terzo posto (e il terzo consecutivo), con un ottimo Andrea Balliana (il fratello minore, Junior di primo anno) decimo.

Nella crono del pomeriggio (2° Trofeo Lvf Spa), il riscatto di Enrico: si è imposto nella prova individuale contro il tempo, precedendo di 6” il colombiano Juan Esteban Canchon Gil e di 8” lo stesso Armanasco, entrambi della Trevigliese, con Iaconeta 6° a 32”. Per Balliana vittoria nella prova singola e nella combinata a conferma dell’ottimo stato di forma. La prossima sfida è la cronosquadre tricolore di sabato a Codroipo.

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