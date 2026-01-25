«Su Stangioni, una periferia dimenticata» 

«Le immagini che arrivano da Su Stangioni mostrano ancora una volta una situazione inaccettabile, già più volte denunciata e mai realmente affrontata».

A denunciarlo è il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia. «Nonostante le interrogazioni, le segnalazioni dei residenti e le denunce pubbliche, Su Stangioni continua a essere lasciata all’abbandono. Un degrado che si protrae da anni e che peggiora progressivamente, in una zona densamente popolata che meriterebbe ben altre attenzioni», si legge in una nota firmata dalla base quartese del partito, dove si chiede una manutenzione dell’area.

«Già nel giugno del 2022 avevamo portato il problema all’attenzione dell’amministrazione – ricorda il coordinamento – quando presentammo un’interrogazione per il recupero dell’area di Su Stangioni e la riapertura dell’isola ecologica, che per anni era stata eliminata».

Da allora il servizio per i rifiuti è stato riattivato, «e questo è stato apprezzato dai residenti, ma sottolineavamo con forza che non bastava: chiedevamo - e continuiamo a chiedere - sicurezza, manutenzione e attenzione costante per tutta l’area».

Infine la domanda rivolta all’amministrazione comunale: «Cosa è stato fatto concretamente dall’assessore con delega a Flumini dopo anni di interrogazioni e denunce? Quali interventi sono stati programmati? Su Stangioni», conclude la nota di FdI, «non può continuare a essere una periferia dimenticata». (f. l.)

