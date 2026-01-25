Il guerriero Mina si è ripreso il Cagliari 

Dodicesimo posto in classifica per il Cagliari, con 25 punti in 22 partite. I due successi consecutivi con Juventus e Fiorentina hanno dato respiro alla classifica dei rossoblù, chiamati a confermarsi con una diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Sabato, fischio d’inizio alle 20.45, alla Unipol Domus arriverà il Verona, impegnato questa sera in casa contro l’Udinese. Fabio Pisacane dovrà essere bravo a tenere alta la carica agonistica della squadra che, pur con assenze importanti, sta trovando personalità. A Firenze prova monumentale di Mina, che si è ripreso il Cagliari.

