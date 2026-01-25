Le precipitazioni non si fermano, allerta gialla anche oggi 

Stesso allarme, diverso colore. La Protezione civile ha deciso infatti di prorogare l’allerta meteo per la Sardegna limitando però il rischi alle sole piogge abbondanti e “declassando” il pericolo dal codice rosso emanato la scorsa settimana a giallo valido almeno per tutta la giornata di oggi.

La nota ufficiale della Protezione civile prolunga quindi «sino alle 23.59 di lunedì 26 gennaio, l'allerta per temporali di codice giallo (criticità ordinaria) in Sardegna».

In particolare sino alle 21 per rischio idrogeologico e sino alle 23.59 per rischio idraulico. L'ultimo bollettino amplia ancora le zone di allerta comprendendo stavolta tutti i territori dell'Isola. Il comune di Cagliari, in particolare, ha prorogato anche le misure particolari per il territorio di Pirri dove in alcune strade è fortemente sconsigliato parcheggiare.

Nel mentre, le previsioni meteo annunciano un inizio settimana all’insegna del freddo. Le temperature dovrebbero infatti calare di qualche grado, sfiorando nelle zone interne di notte gli zero gradi.

Oggi le precipitazioni sono previste «anche a carattere di rovescio o temporale isolato», precisa il servizio meteorologico dell’Arpas, saranno concentrate «sui settori occidentali con cumulati localmente moderati, e sparse sui settori orientali con cumulati deboli; nevicate a partire dai 1.000 metri. Sotto il profilo dei venti si annunciano «generalmente moderati da Nord-Ovest, forti sulle coste e sui crinali», spiega ancora L’Arpas.

Martedì invece nonostante le temperature in calo, le precipitazioni isolate non dovrebbero trasformarsi in neve. Le minime in tutta la Sardegna non arriveranno a valori in doppia cifra con il record negativo di Macomer dove il termometro segnerà 1 grado. Nelle ore notturne la località più “calda” sarà invece Bosa con 8 gradi seguita da Sassari, Alghero e Olbia con 6 gradi, a conferma delle migliori condizioni che il nordovest dell’Isola registrerà in questi giorni.

