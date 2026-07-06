Stupro di gruppo, 5 anni a Pizzolato 

Trapani. Il Tribunale di Trapani ha inflitto 5 anni e 4 mesi di reclusione al pesista azzurro Antonino Pizzolato, 29 anni, bronzo olimpico a Tokyo 2020 e Parigi 2024, più volte campione europeo e detentore di record mondiali, riconoscendolo colpevole di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista finlandese. Stessa pena anche per gli altri imputati: Claudio Tutino, 35 anni, Davide Lupo, 31 anni, e Stefano Mongiovì. Il collegio presieduto dal giudice Franco Messina ha inoltre disposto il risarcimento dei danni in favore della giovane, costituita parte civile nel procedimento. La violenza risale alla notte tra il 21 e il 22 luglio 2022, quando la ventisettenne, in vacanza in Sicilia con due amiche, aveva trascorso la serata in alcuni locali della movida sul lungomare, dove aveva conosciuto il gruppo di giovani italiani. I legali degli imputati hanno annunciato il ricorso in appello.

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