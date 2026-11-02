SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Piazza Yenne.
03 novembre 2026 alle 00:24

Strappa la borsa a una ragazza, 21enne arrestato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha strappato la borsa a una ragazza di 22 anni in piazza Yenne per poi darsi alla fuga. Grazie all’intervento di un passante e degli agenti della Volante, è stato però fermato e arrestato. In manette un 21enne, accusato di rapina e trasferito nel carcere di Uta dopo l’udienza di convalida del gip nella direttissima di ieri mattina. L’episodio risale a domenica notte, quando i poliziotti sono intervenuti in piazza Yenne dopo la segnalazione della 22enne. La vittima ha riferito di essere stata rapinata mentre tornava all’auto in compagnia delle amiche. Secondo quanto ha raccontato, il 21enne le ha strappato la borsa che teneva tra le mani con violenza, tanto da romperle il manico. Secondo quanto ricostruito, un passante si è accorto dell’accaduto e ha inseguito l’uomo, recuperando la borsa e gli effetti personali della ragazza, tranne il cellulare, recuperato dagli agenti poco dopo sotto un’auto in sosta. Successivamente i poliziotti della Volante, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, hanno individuato il 21enne, che ha provato a fuggire inutilmente. È stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, trasferito nel carcere di Uta con l’accusa di rapina.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

La ministra Bernini promuove l’ET

Tappa importante nel percorso per la realizzazione dell’Einstein Telescope 
Mariangela Dui
Trasporti

Continuità, Aeroitalia vola via dalla Sardegna

L’annuncio dell’Ad Intrieri: «Non ci sono le condizioni per proseguire, lasciamo entro gennaio» 
Alessandra Carta
IL Focus

I sindacati: è emergenza, siamo pronti a collaborare

Caro-trasporti, la preoccupazione delle confederazioni: «Le maggiori spese delle aziende ricadono sulle famiglie» 
Alessandra Carta
Regione

Commissioni, trattative fino all’ultimo

Alle 10.30 il rinnovo dei parlamentini, dalle 8 vertice di maggioranza in extremis 
Roberto Murgia
L’intervista

«La Sardegna merita una squadra in Serie A»

De Giorgi, ct della Nazionale, indica la strada per la crescita del volley: «Orro è un valore aggiunto» 
Lorenzo Piras
bilancio

Pensioni, sì di Forza Italia a mini-ritocchi

Manovra alla Camera fra le contestazioni delle Regioni. Rebus coperture 