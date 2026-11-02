Strappa la borsa a una ragazza, 21enne arrestato 

Ha strappato la borsa a una ragazza di 22 anni in piazza Yenne per poi darsi alla fuga. Grazie all’intervento di un passante e degli agenti della Volante, è stato però fermato e arrestato. In manette un 21enne, accusato di rapina e trasferito nel carcere di Uta dopo l’udienza di convalida del gip nella direttissima di ieri mattina. L’episodio risale a domenica notte, quando i poliziotti sono intervenuti in piazza Yenne dopo la segnalazione della 22enne. La vittima ha riferito di essere stata rapinata mentre tornava all’auto in compagnia delle amiche. Secondo quanto ha raccontato, il 21enne le ha strappato la borsa che teneva tra le mani con violenza, tanto da romperle il manico. Secondo quanto ricostruito, un passante si è accorto dell’accaduto e ha inseguito l’uomo, recuperando la borsa e gli effetti personali della ragazza, tranne il cellulare, recuperato dagli agenti poco dopo sotto un’auto in sosta. Successivamente i poliziotti della Volante, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, hanno individuato il 21enne, che ha provato a fuggire inutilmente. È stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, trasferito nel carcere di Uta con l’accusa di rapina.

RIPRODUZIONE RISERVATA