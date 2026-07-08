Strade dissestate, si riaccende lo scontro 

Il dissesto della rete viaria è ormai al centro del dibattito cittadino, tra le proteste quotidiane degli automobilisti e lo scontro politico sulle responsabilità di una manutenzione che appare sempre in emergenza.Chiamata in causa, la maggioranza risponde difendendo l'operato e puntando sulla programmazione futura.

Proteste e replica

«A causa delle buche, rischiamo ogni giorno gravissimi danni alle auto», denuncia con amarezza Elena Argiolas, uno dei tanti residenti stufi di dover fare lo slalom sulle strade dissestate. Replica l’assessore ai Lavori pubblici, Raffaele Nonnoi, che annuncia una strategia mirata per i punti critici: «Con l’appalto che unisce via Riu Mortu, via Paluna, via san Fulgenzio e la zona del cimitero daremo più respiro e agibilità alla viabilità, spendendo bene per non dover spendere due volte. Inoltre - aggiunge – in via Porto Botte, i lavori per la fibra hanno creato molti disagi: abbiamo già dato disposizione alle ditte interessate di rifare l'asfalto a tutta sezione».

Il sindaco, Tomaso Locci, rivendica i risultati ottenuti: «Negli ultimi anni, sono stati investiti circa 10 milioni di euro per 56 strade. Inoltre, è stato finanziato un service 24 ore che è già operativo e servirà proprio per garantire la manutenzione della rete viaria». Il primo cittadino spiega poi le ragioni storiche del degrado, legate ai flussi di traffico e al meteo: «Per tre anni la metropolitana leggera non ha funzionato e il territorio ha subito diversi danni dal passaggio più che raddoppiato dei mezzi pesanti e pubblici. Inoltre, - sottolinea - mesi di piogge incessanti hanno creato vari problemi, per cui abbiamo chiesto 450 mila euro di fondi straordinari. Chiediamo solo un po' di pazienza: appena andranno più avanti i lavori di via Cesare Cabras partiremo anche con i lavori nelle altre strade».

La minoranza

Un quadro che però viene rispedito al mittente dall'opposizione. Valentina Picciau e Andrea Zucca, esponenti del gruppo consiliare Pauli Monserrato - La Svolta, parlano infatti di totale abbandono a dieci anni dall’insediamento della Giunta. «Il problema drammatico di questa amministrazione è non aver mai pensato alla manutenzione preventiva - dichiarano i consiglieri di minoranza -. Molte arterie ad alta percorribilità, come via Cabras, via Riu Mortu, via San Gottardo, via Caracalla e via Porto Botte sono letteralmente sprofondate sotto il peso dell'incuria. Non bastano più semplici rattoppi, ma servono milioni di euro per una città ormai paralizzata e insicura».

RIPRODUZIONE RISERVATA