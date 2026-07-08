Strada per Piscinas ancora dissestata, la protesta dei turisti 

Ancora proteste di turisti e pendolari della balneazione per raggiungere la spiaggia di Piscinas, perla della Costa Verde. Sotto accusa il Comune di Arbus per la mancata manutenzione di sei chilometri di sterrato che ha bisogno di continui interventi: l’asfalto è vietato per via dell’area di pregio ambientale, tra le dune di sabbia e quanto resta visibile delle vecchie miniere.

«Non è una strada qualunque», sbotta Giovanni Contu, ospite abituale, «è il collegamento con Piscinas e le sue dune di sabbia. Un percorso a ostacoli per i mezzi, ho subito più volte danni a gomme e ammortizzatori. Non è di certo una buona immagine per la località, neppure una doverosa accoglienza per chi, come me, percorre chilometri per raggiungerla, paga la tassa di soggiorno e i parcheggi».

Il consigliere di minoranza, Agostino Pilia, ricorda che «è un problema che si trascina da tempo. Quest’anno il ritardo è veramente eccessivo, siamo quasi a metà luglio e nulla è stato programmato. In Consiglio la maggioranza aveva promesso di attivarsi per un progetto da presentare alla Regione con la richiesta di un finanziamento, circa due milioni di euro. L’unica certezza è l’assenza di manutenzione estiva e i milioni spesi per l’asfalto ecologico, oggi sepolto sotto la polvere”.

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