Strada del Tonneri, arrivano i soldi 

Nuovi scenari sulla strada del Tonneri, da sempre crocevia tra la Barbagia di Seulo e l’Ogliastra. Dopo anni di abbandono, ora per l’arteria di montagna arriva un primo finanziamento da 600 mila euro da parte di Argea che consentirà di rimettere a nuovo più tratti nei territori di Seui e Seulo.

A fare da cornice all’intervento che sarà realizzato in convenzione fra i due comuni, il rifacimento dell’asfalto negli oltre 2 chilometri di sterrato fra Lareri e Cintoni, per poi migliorare anche il percorso fra le località Carrighera e Sa Ucca ‘e Su Oi.

Soddisfatto il sindaco di Seui, Fabio Moi che dai propri account social ha commentato: «Si tratta di un risultato importante, atteso da anni, che consente finalmente di intervenire su una viabilità rurale fondamentale per il territorio, per le aziende e per chi quotidianamente vive e frequenta queste zone». E così elogiare la sinergia con Seulo «a conferma di una collaborazione utile e concreta al territorio.

Diversi i commenti di plauso da parte dei cittadini che trovano sulla stessa direzione anche il primo cittadino di Seulo, Enrico Murgia che nel sottolineare di come «la viabilità dei seulesi sia in gran parte concentrata su percorsi extra comunali» ha rilanciato: «La strada di Tonneri è essenziale a livello turistico ma anche per la viabilità delle zone interne verso Tortoli, Lanusei e l’intera Ogliastra. È importante che dopo questo primo finanziamento ne vengano reperiti anche degli altri per mettere in sicurezza e riqualificare tutto il percorso». (g.i.o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA