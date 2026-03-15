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Via Rossi Vitelli.
16 marzo 2026 alle 00:55

«Strada chiusa da un mese, inaccettabile» 

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Viabilità bloccata e cittadini esasperati: FdI denuncia il caso di via Rossi Vitelli, «dove da un mese una casa pericolante continua a incombere sulla carreggiata costringendo alla chiusura della strada», spiegano dal coordinamento cittadino. «L’area è interdetta al traffico a causa delle condizioni critiche dell’edificio che rischia di cedere sulla via pubblica».

Una situazione che, a distanza di settimane, non ha ancora trovato una soluzione. «È inaccettabile che una strada resti bloccata per oltre un mese senza che si intervenga in modo definitivo», aggiungono dalla base quartese di FdI. «La sicurezza dei cittadini e la viabilità non possono essere gestite con interventi provvisori e con un immobilismo amministrativo che penalizza residenti e attività della zona. Servono interventi rapidi e decisioni chiare», conclude la nota di FdI, «la messa in sicurezza dell’edificio o le misure necessarie per ripristinare la viabilità».

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