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04 giugno 2026 alle 00:44

Storia dei documenti nella notte degli archivi 

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La notte degli archivi per rendere visibile l’invisibile. L’iniziativa, realizzata con la collaborazione della direzione generale Archivi del ministero della Cultura, si svolgerà domani nell’Archivio di Stato che aprirà le sue porte, dalle 18, per “Lacune”, una serata speciale per scoprire alcuni aspetti meno conosciuti del patrimonio archivistico.

Attraverso l’esposizione di carte e pergamene appositamente scelte, verranno raccontate l’esistenza, i riusi, gli spostamenti di documenti che sfidano i secoli, i pericoli scongiurati dal prezioso intervento del restauro, che limita la perdita di materia e contenuto rendendo visibile l’invisibile e mostrando l’importanza di proteggere e ricostruire il documento per restituirlo alla sua fruibilità.L’iniziativa è inserita all’interno dell’edizione del festival nazionale Archivissima, dedicato al tema “Quello che non c’è”: una riflessione su ciò che resta invisibile, dimenticato o non ancora raccontato negli archivi. Per partecipare è necessario prenotare all’indirizzo e-mail asca.comunicazione@cultura.gov.it scrivendo il proprio nominativo, numero di posti da riservare e l’orario prescelto. Le visite si terranno per gruppi, con partenza nei seguenti orari: 18, 18.45, 19.30, 20.15.

Monte Claro

E sempre domani la Soprintendenza Archivistica della Sardegna, in collaborazione con Il Club Alpino Italiano organizzerà due momenti. Un breve percorso guidato al parco di Monte Claro a cura del gruppo escursionistico del Cai di Cagliari, con partenza dalla sede della Soprintendenza archivistica; a seguire, una conferenza su Archivissima, negli spazi all’aperto della Biblioteca Metropolitana “Emilio Lussu”.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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