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Sant’Antioco.
21 maggio 2026 alle 00:16

Stop definitivo alle auto in piazza Ferralasco 

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Stop definitivo alle auto nell’area adiacente a piazza Ferralasco. L’amministrazione comunale ha deciso di trasformare il tratto di viabilità interna che costeggia la piazza in area pedonale permanente, vietando il transito ai veicoli.

La decisione arriva dopo mesi di controlli e numerose segnalazioni legate al mancato rispetto delle regole introdotte in passato con la barra automatica installata per disciplinare gli accessi. Il sistema consentiva il passaggio ai residenti dotati di ricovero veicoli e agli esercenti impegnati nelle operazioni di carico e scarico. «Nonostante questo tentativo, che nasceva dalla volontà di assicurare ai commercianti di poter approvvigionare i propri locali e al contempo di garantire sicurezza ai pedoni che quotidianamente affollano quell’area - ha detto il sindaco Ignazio Locci - abbiamo registrato accessi di veicoli non autorizzati e fuori orario, anche notturno, nonché transiti a velocità non compatibile con la natura del luogo. Il Comando di Polizia locale ha più volte elevato le dovute sanzioni ma è evidente che permangono rilevanti problemi di sicurezza che determinano un concreto pericolo per le persone». L’area, ormai utilizzata prevalentemente come luogo di incontro e passeggio, sarà quindi chiusa al traffico ordinario. L’intervento prevede il potenziamento degli spazi destinati al carico e scarico delle merci e una futura riorganizzazione dei parcheggi di piazza Ferralasco per favorire il ricambio delle auto e sostenere le attività commerciali.

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