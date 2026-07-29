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Desulo.
30 luglio 2026 alle 00:48

Stop all’abbandono, volontari ripuliscono aree degradate 

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L’amministrazione comunale di Desulo annuncia l’avvio di un piano di bonifica e decoro urbano di più aree del paese. L’attività di pulizia è stata già avviata nelle scorse settimane fra le località di Su Filariu, Costa e Monte e nel rione di Issiria. Ora l’obiettivo è di rilanciare gli interventi in punti fra l’abitato e l’area del Gennargentu.

I volontari, impegnati al fianco degli operatori comunali, in un’unica squadra, hanno fatto un gran lavoro. Soddisfatti gli amministratori locali. «Nelle ultime settimane - dice la sindaca Alessandra Peddio - siamo intervenuti in punti del territorio abbandonati da anni, pieni di rifiuti e in stato di degrado. Lo facciamo per senso civico e soprattutto per dare l’esempio». Esprime un plauso anche agli operai del cantiere comunale: «Stanno svolgendo un lavoro straordinario. Per questo abbiamo deciso di prorogare il cantiere di altri tre mesi rispetto alla scadenza del 20 settembre. E a breve ne partirà un altro». Peddio lancia un appello ai cittadini: «Chiediamo l’aiuto di tutta la popolazione, partendo dalla cura dei propri spazi, con il taglio dell’erba nei terreni privati, il rispetto delle regole, la segnalazione delle criticità. E invitiamo tutti a partecipare alle prossime giornate di volontariato». (g. i. o.)

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