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Sestu.
07 luglio 2026 alle 00:49

Sterpaglie in fiamme a ridosso della ex 131 

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Fiamme nel pomeriggio di ieri nelle campagne di Sestu, non lontano dal centro commerciale La Corte del Sole: le fiamme hanno aggredito una vasta distesa di stoppie e la coltre di fumo era visibile da chilometri di distanza.

Il fuoco si è sviluppato verso le 14 trovando facile esca fra le erbe seccate. Immediato l’allarme lanciato da diversi automobilisti al numero d’emergenza dei vigili del fuoco di Cagliari, arrivati immediatamente. Mobilitati anche volontari e forestale e alla fine il rogo è stato domato. È poi seguita l’operazione di bonifica.

La Forestale sta avviando gli accertamenti che risalire alle cause del vasto incendio e a eventuali responsabilità. Nelle ultime settimane sono stati numerosi gli incendi che si sono sviluppati nel territorio comunale di Sestu, anche nelle vicinanze dell’abitato e di insediamenti vari.

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