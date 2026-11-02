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03 novembre 2026 alle 00:24

Stellantis, a dicembre possibile blocco di alcuni stabilimenti 

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La mancanza di un componente da parte di un fornitore destinato alla centralina del motore N3 GSE sta causando importanti blocchi produttivi su alcuni modelli Fiat. Lo comunica Stellantis, specificando che la ridotta disponibilità dei componenti ha avuto conseguenze dirette sui volumi e sulla quota di mercato di ottobre e sul cumulato dell’anno del marchio Fiat, con un impatto particolarmente significativo su Fiat Pandina che continua a riscuotere uno straordinario successo, come dimostra la leadership assoluta di vendite che ha avuto nel mercato italiano nei primi 9 mesi.

Stellantis e Fiat stanno lavorando con la massima priorità per individuare soluzioni alternative e ripristinare progressivamente la normale operatività. Le attuali criticità potranno tuttavia continuare a produrre effetti durante i mesi di novembre e dicembre, interessando in particolare Pomigliano d’Arco e Mirafiori, anche in relazione alla produzione di Fiat 500. La riduzione temporanea dei volumi di produzione potrà avere effetti anche su alcuni stabilimenti italiani del Gruppo impegnati nella produzione di componenti per motori, dove potrebbero rendersi necessarie temporanee sospensioni delle attività.

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