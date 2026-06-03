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Abbasanta
04 giugno 2026 alle 00:42

Statale 131, furgone in fiamme 

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Il fumo che usciva dal vano motore ha subito messo in allarme il conducente. In pochi secondi il mezzo ha preso fuoco e ieri pomeriggio sulla Statale 131 all’altezza di Abbasanta in direzione Sassari si sono vissuti momenti di grande preoccupazione.

Fortunatamente l’autista del furgone, che trasportava fieno, è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo mentre il mezzo veniva avvolto dalle fiamme. L’uomo ha subito chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dalla sala operativa di Oristano è stata inviata una squadra del distaccamento di Abbasanta. I vigili hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i circa duecento metri di area interessata dall’incendio mentre il furgone, compreso il carico di erba medica, è andato completamente distrutto. Durante l’intervento non sono mancati i disagi alla circolazione, la Statale 131 è rimasta chiusa per circa un’ora e mezza, il traffico è stato deviato. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Stradale e gli operai dell’Anas.

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