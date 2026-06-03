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Atletica.
04 giugno 2026 alle 00:40

Stasera il Golden Gala «più bello di sempre» 

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ROMA. «Sono molto orgoglioso di ospitare questa edizione, un'edizione particolare perché abbiamo 43 medaglie d'oro tra quelle olimpiche e mondiali. Credo sarà la miglior edizione di sempre, lo dice anche il botteghino perché abbiamo venduto tantissimi biglietti». Stefano Mei, presidente della Fidal, presenta così il “Golden Gala-Pietro Mennea”, tappa italiana della Diamond League che si svolgerà oggi allo stadio Olimpico di Roma.

Moltissime le stelle del firmamento dell’atletica che saranno in gara, con la sfida nei 100 tra Noah Lyles e l’azzurro Marcell Jacobs (ma anche Tebogo, Omanyala, Simbine...) in copertina a chiudere il programma alle 22-52.

Attesissima anche la fuoriclasse trentina del mezzofondo, Nadia Battocletti che alle 21.38 sarà impegnata nei 5.000 metri«La scorsa settimana ho avuto l'influenza, è stata difficile ma ora sto bene. Menomale che sono migliorata altrimenti avrei dovuto rinunciare», ha ammesso. Nella pedana del peso alle 21.27 c’è Leonardo Fabbri: «Ho ancora del fuoco dentro per quello che è successo a Parigi, ma non penso a Los Angeles oggi. Stiamo cercando di esser al meglio per gli Europei. Sarà molto speciale gareggiare in casa».

Unico rimpianto, l’assenza di atleti sardi: nei 200 metri a Dalia Kaddari è stata preferita Elisa Valensin, più in forma.

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