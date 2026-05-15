Stanziati 350 mila euro per il programma estivo 

Con un investimento di 350 mila euro, Sant’Antioco si prepara a vivere un’estate culturale tra le più ricche degli ultimi anni. L’amministrazione comunale punta su musica, cinema, letteratura e spettacolo per trasformare l’isola in un grande palcoscenico diffuso, capace di attrarre visitatori e coinvolgere residenti.

Cuore del programma sarà l’Arena Fenicia, che ospiterà l’Arena Fenicia Festival. Tra gli eventi più attesi torna il Sulky rock, festival dedicato alla scena alternativa che negli anni ha ospitato band internazionali come Franz Ferdinand e Wolfmother. Spazio anche a FestArtes, rassegna tra jazz,narrazione e concerti a Cala Sapone e in Piazza De Gasperi. Non mancherà “Aperitivo con l’Autore”, festival letterario con incontri serali e degustazioni nel centro storico, mentre CineSulky proporrà film, documentari e incontri con registi sotto le stelle dell’Arena Fenicia. “L’estate culturale di Sant’Antioco è oggi uno dei principali punti di riferimento del Sulcis Iglesiente e non solo - ha detto l’assessore Luca Mereu - grazie a una programmazione capace di unire musica, cinema, letteratura e spettacolo in contesti di grande valore paesaggistico e identitario. I nostri eventi non rappresentano soltanto occasioni di intrattenimento, ma strumenti di valorizzazione del territorio, promozione turistica e crescita culturale»

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