Stanotte c’è Mina contro Cannavaro Apre il Portogallo 

Per l’unico giocatore del Cagliari convocato a questi Mondiali bisogna attendere la tarda notte. Alle 4 italiane di domani, a Città del Messico, la Colombia di Yerry Mina debutta nel torneo contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Il difensore rossoblù però difficilmente giocherà dal 1’, perché il ct argentino Néstor Gabriel Lorenzo in difesa punta su Jhon Lucumí (del Bologna) e Davinson Sánchez. Dovesse giocare, proverà a migliorare il suo clamoroso score ai Mondiali: 3 partite e 3 gol a Russia 2018. Per l’Uzbekistan è l’esordio assoluto: in rosa c’è un ex Cagliari, Eldor Shomurodov, che ora gioca in Turchia ed è capitano e miglior marcatore. Cannavaro proverà a far meglio di Ancelotti e Montella, gli altri ct italiani che non sono riusciti a vincere alla prima.

Ad aprire la giornata di oggi sarà Portogallo-Congo, alle 19, sempre nel Gruppo K. I riflettori a Houston saranno tutti su Cristiano Ronaldo, che a 41 anni inizia il suo sesto e ultimo Mondiale: per lui è l’occasione finale per la gloria iridata e farà di tutto per prendersi l’ultimo trofeo che gli manca in una bacheca già ricchissima. Di fronte, CR7 e compagni troveranno il Congo: torna ai Mondiali a 52 anni dall’unico precedente, quando si chiamava Zaire e passò alla storia per il gesto di Mwepu Ilunga, che contro il Brasile si staccò dalla barriera e calciò il pallone prima che Rivelino potesse battere una punizione. Gli africani sono arrivati a Houston dopo 21 giorni di isolamento, imposti dagli Usa per l’epidemia di ebola in Congo. (r. sp.)

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