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Guspini.
04 giugno 2026 alle 00:43

Stadio, entrano in funzione le torri-faro 

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Dopo decenni di attesa, a Guspini il problema della mancanza di illuminazione allo stadio comunale di Serra Murdegu si avvicina finalmente a una soluzione. Nonostante la presenza di quattro torri-faro già installate oltre un anno fa, ma finora inutilizzabili, l’impianto luminoso dello stadio lungo la statale 126 e l’asse mediano cittadino non è mai entrato realmente in funzione. C’è un problema legato all’alimentazione elettrica. Si limitano così allenamenti serali, utilizzo della pista di atletica e possibilità di ospitare gare in notturna.

Le luci erano rimaste spente perché la potenza disponibile era di soli 29 chilowatt, ma ne occorrono 70.

La Giunta comunale ha approvato il progetto dell’impianto di illuminazione a intensità variabile delle torri-faro, un sistema con un variatore che permetterà di gestire l’intensità luminosa. L’investimento complessivo di quasi trentamila euro è finanziato dal bilancio comunale. Il nuovo dimmer consentirà diversi livelli di illuminazione in base alle esigenze sportive, riducendo i consumi energetici per un utilizzo efficiente, con risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso.

L’installazione del regolatore rappresenta un passaggio indispensabile per poter finalmente procedere all’accensione dell’impianto di illuminazione.

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