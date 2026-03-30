Sport senza barriere, open day al PalaVienna 

Una mattina all’insegna dello sport senza barriere e senza limiti grazie all’open day organizzato nei giorni scorsi dall’associazione sportiva dilettantistica Sardegna Sport - Saspo - nel palazzetto San Salvatore di Selargius, nell’ambito del progetto “Sport senza limiti, inclusione senza barriere”. Un appuntamento aperto a famiglie, bambini e appassionati di sport inclusivo. In prima linea il presidente dell’associazione sportiva, Antonio Murgia, con il direttore generale Sandrino Porru. Presenti anche l’assessore comunale ai Servizi sociali, Sandro Porqueddu, e il presidente della commissione Sport Andrea Delpin. «Grazie a questa iniziativa verrà sviluppata una scuola di avviamento allo sport dedicata ai bambini dai 5 ai 14 anni, con attività inclusive e accessibili, mirate a permettere a ciascuno di esprimersi liberamente e sentirsi parte di un gruppo», spiegano gli organizzatori.

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