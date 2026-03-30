VaiOnline
Selargius.
31 marzo 2026 alle 00:21

Sport senza barriere, open day al PalaVienna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una mattina all’insegna dello sport senza barriere e senza limiti grazie all’open day organizzato nei giorni scorsi dall’associazione sportiva dilettantistica Sardegna Sport - Saspo - nel palazzetto San Salvatore di Selargius, nell’ambito del progetto “Sport senza limiti, inclusione senza barriere”. Un appuntamento aperto a famiglie, bambini e appassionati di sport inclusivo. In prima linea il presidente dell’associazione sportiva, Antonio Murgia, con il direttore generale Sandrino Porru. Presenti anche l’assessore comunale ai Servizi sociali, Sandro Porqueddu, e il presidente della commissione Sport Andrea Delpin. «Grazie a questa iniziativa verrà sviluppata una scuola di avviamento allo sport dedicata ai bambini dai 5 ai 14 anni, con attività inclusive e accessibili, mirate a permettere a ciascuno di esprimersi liberamente e sentirsi parte di un gruppo», spiegano gli organizzatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I progetti off shore minacciano la costa del principale centro turistico del Sarrabus

Eolico, non ci sono regole: «Il Governo batta un colpo»

Luca Dessì, primo cittadino di Villasimius, attacca: «Siamo soli contro tutti ma faremo la nostra parte» 
Lo. Pi.
Governo

Meloni al lavoro, l’ipotesi del rimpasto

Sul tavolo legge elettorale, analisi della sconfitta referendaria e caro-energia 
Il caso

Progetta una strage a scuola a Pescara: 17enne arrestato

Inchiesta in quattro regioni, coinvolti altri sette minorenni 
La sentenza.

«Abbanoa, sì al controllo di Egas»

La società in house non può contestare le modalità di verifica sugli atti 
Francesco Pinna