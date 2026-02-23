VaiOnline
Sinnai.
Sport e passione, la sfida tra tiratori inaugura il campo di tiro a segno 

Sinnai ha un nuovo campo di tiro a segno: lo ha realizzato la Asd Serralonga in una cava di pietra da tempo dismessa alla periferia del paese. La struttura è stata inaugurata ufficialmente con una competizione articolata sulle distanze dei 50 e 100 metri. I tiratori si sono cimentati con carabine calibro 22 da tiro a segno e con carabine storiche, ex ordinanza, ossia armi in dotazione agli eserciti prima del 1945.Protagonista della giornata è stato Vittorio Serra, autore di una doppietta nel calibro 22. Serra si è imposto sia sulla distanza dei 100 metri, precedendo Claudia Pizzicannella e Valentino Spiga, sia su quella dei 50 metri, dove ha replicato il successo davanti agli stessi avversari.

Ottime prestazioni anche nelle categorie dedicate alle carabine storiche ex ordinanza. Sui 100 metri Serra ha chiuso al primo posto davanti a Valentino Spiga ed Enzo Di Mauro.Sui 50 metri, invece, grande performance della tiratrice Claudia Pizzicannella, che ha conquistato la vittoria precedendo Vittorio Serra e Andrea Sarritzu, firmando così uno dei risultati più significativi della manifestazione inaugurale. ( ant.ser. )

