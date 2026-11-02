Sporcizia e degrado in piazzetta Morvillo 

Angolo di periferia dimenticato a Iglesias. Si tratta della piazzetta dedicata al magistrato Francesca Laura Morvillo, moglie di Giovanni Falcone. L’area verde pubblica venne realizzata in seguito all’urbanizzazione del rione di Coldilana. Ora la piazzetta, punto di riferimento per gli studenti degli istituti scolastici limitrofi, si trova in stato di abbandono: panchine divelte, erbacce e rifiuti abbandonati. «Non si tratta certo di una piazza centrale», lamenta Luciano Fadda, residente in zona – però sarebbe opportuno che anche le aree periferiche siano adeguatamente curate, anche solo per un aspetto meramente di decoro pubblico». Il degrado della piazzetta stride ancor di più se si considera che, solo pochi metri più avanti nella stessa via Livatino, è stata posizionata una scultura dell’artista iglesiente Giancu, in occasione della realizzazione della rotatoria spartitraffico tra la stessa e le vie Falcone e Borsellino.

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