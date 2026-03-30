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Via Brigata Sassari.
31 marzo 2026 alle 00:21

Spazio Pira, festa per il primo compleanno 

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Lo Spazio Pira in via Brigata Sassari compie un anno e si prepara a festeggiare con i cittadini e le associazioni che in questi mesi lo hanno reso uno spazio vitale di incontro e di unione.

I locali, avevano aperto le porte proprio un anno fa dopo un massiccio intervento di ristrutturazione in un edificio che fino ad allora era in abbandono e meta di vandali. Poi piano piano è diventato la casa di tutti: per i cittadini che possono entrare quando vogliono per partecipare alle diverse iniziative e per le associazioni che si dividono le giornate per portare avanti le proprie attività. Tra queste c’è anche chi una sede non ce l’aveva più e che era stata costretta a interrompere le proprie attività. Qui ha poi trovato uno spazio accogliente dove stare.

L’appuntamento con questo compleanno così speciale è per domani dalle 16,30. Ma le attività come iniziano oggi. Si comincia alle 10 con Svs viaggi per la salite: un supporto a quelle persone che per motivi di salute sono costrette a partire per le cure. Seguirà “Incontri d’arte” con Anmic: per scoprire le basi del disegno e del colore in un clima inclusivo. Nel pomeriggio alle 15,30 il laboratorio di cinema “Ciak si gira” e il laboratorio creativo di Anteas e ancora meditazione col tamburo. (g. da.)

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