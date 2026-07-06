Spaventapasseri alla moda per riciclare gli abiti usati 

Sini venerdì ospiterà l’evento finale del progetto Sam, Spaventapasseri alla moda”, realizzato dal Ceas “S’Eremida”, gestito dalla Stria srls. Il progetto ha coinvolto il Comune, l’istituto comprensivo di Ales con le Medie di Usellus e i cittadini di Sini. I ragazzi hanno realizzato spaventapasseri con vestiti riciclati che poi saranno posizionati presso l'ulivo millenario. «Siamo soddisfatti - commenta Giovanni Pischedda, responsabile del progetto - riuscire a dare nuova vita ai capi usati è importante per sensibilizzare sul problema della fast fashion». Il progetto è stato finanziato dalla Regione tramite la rete Infeas. La serata inizierà alle 19, poi concerto di Gianluca Pischedda e apericena offerto dalla Pro Loco. ( g. pa. )

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