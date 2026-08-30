spauracchio Jokic per gli azzurri 

È sold out alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per la sfida di stasera (ore 19.30 diretta sy Sky Sport e Now) per la sfida alla Serbia, gara che può risultare decisiva per la qualificazione ai Mondiali di Basket 2027. Le due squadre sono appaiate in classifica al secondo posto del girone J, ma gli azzurri di coach Banchi hanno un punto di vantaggio nella differenza canestri. La Turchia è capolista imbattuta. Si qualificano le migliori tre squadre delle sei del girone e l'Italia ha 2 vittorie di vantaggio (che si è portata appresso dalla prima fase) su Lituania e Islanda.

Gli azzurri sono reduci dalla sconfitta di Tusla contro la Bosnia-Erzegovina per 78-76, ma la quotata Serbia ha sempre saputo tirare fuori il meglio da Melli e compagni negli ultimi anni. Vedi il successo per 102-95 che è valso la clamorosa qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo o la vittoria per 78-76 al Mondiale di Manila, con 30 punti di Fontecchio che vuole rifarsi dopo l'opaca prestazione contro i bosniaci. Il pericolo pubblico numero uno è sempre Nikola Jokic, fuoriclasse per tre volte Mvp della Nba, ma occhio pure all'altro Nikola, Jovic, compagno di Fontecchio nei Miami Heat.

Il Ct Banchi ha presentato il match: «La strada verso il Mondiale è ancora lunga. Non c’è il tempo di pensare alla Bosnia, perché di fronte abbiamo un avversario che alza ulteriormente il livello. Dobbiamo ritrovare la continuità che sabato abbiamo smarrito». La scelta del parquet di Pesaro non è casuale, qui l'Italia ha vinto 10 volte su 13 incontri.

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