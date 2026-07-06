“Spaccata” notturna da Trony, i ladri fanno razzia di smartphone 

È particolarmente alto, secondo le stime dei responsabili del punto vendita, il valore del furto messo a segno durante la nottata di ieri nel grande magazzino di prodotti di elettronica Trony a San Sperate, lungo la statale Carlo Felice. I ladri hanno fatto razzia di smartphone e di numerosi altri prodotti custoditi nel vasto negozio.

Utilizzando un furgone come “ariete”, i banditi hanno sfondato una delle vetrine del megastore che costeggia la 131 e, raggiunto l’interno, hanno velocemente fatto razzia di telefonini e altro materiale elettronico. L'azione è stata fulminea: arraffato tutto quel che potevano, i malviventi sono saliti a bordo di un'auto e si sono allontanati a tutta velocità dalla zona.

Qualche minuto dopo la “spaccata” sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Iglesias, competente per territorio, e quelli della stazione di San Sperate. Nel piazzale è stato trovato il furgone rubato, che è stato utilizzato per sfondare la vetrina. Gli investigatori stanno adesso lavorando per individuare i responsabili del furto. Hanno prelevato i filmati delle telecamere del negozio: la videosorveglianza potrebbe aver ripreso tutte le fasi del furto.

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