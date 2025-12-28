Sosta, il Comune corre ai ripari 

Nuovi parcheggi riservati ai residenti della Ztl. Sono stati infatti recentemente istituiti ulteriori posti auto (che vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti) ubicati sul lato sinistro di via Roma, in direzione dell’Istituto Minerario. I nuovi stalli sono gratuiti e destinati ai residenti del centro con regolare pass giallo o rosso. Il provvedimento, come spiega il vicesindaco e assessore alla viabilità Francesco Melis, rientra «in una serie di azioni concrete finalizzate ad agevolare i residenti all’interno della Zona a traffico limitato, incrementando il numero dei posti auto a loro disposizione». Una boccata d’ossigeno per gli abitanti del centro. «Non si tratta solo di un intervento isolato ma di un’azione che rientra in un progetto più ampio teso a ridurre i disagi dei residenti del centro. Oltre ai nuovi parcheggi di via Roma, ne sono stati individuati da realizzare in altre parti della città».

Nel quartiere

La questione dei posti auto rappresenta una delle controversie più importanti che hanno contraddistinto lo scontro tra i cittadini e l’amministrazione comunale in merito alle norme contenute all’interno del nuovo piano sulla Ztl e, più in generale, sul futuro dello stesso centro storico. «Ben vengano i nuovi parcheggi – afferma Paolo Serra, ex consigliere comunale e residente nel centro storico – però questi non sono sufficienti a compensare tutti gli stalli eliminati a favore di un progetto urbanistico del quale si stenta a comprendere i fini ultimi». Secondo Serra, il problema non è solamente ascrivibile alla penuria di posti auto, ma riguarda la stessa idea di sviluppo futuro di questa parte della città. «Stiamo assistendo, in questi ultimi anni, a un lento ma costante spopolamento del centro storico».

Le reazioni

Sulla vicenda è intervenuto anche il gruppo Progetto Sardegna: «Si tratta – affermano i consiglieri Marco Loddo e Simone Pinna – di una ricerca di correttivi in corso d’opera. Di fatto si è voluto rimediare alle difficoltà dovute a una originaria carenza progettuale, ricavando alcuni parcheggi su un lato di una delle principali direttrici della città nel quale, peraltro, vigeva un divieto di sosta con rimozione». Accuse alle quali l’assessore Melis controbatte: «Quando un gruppo consiliare, pur sedendo in maggioranza, concentra l’iniziativa politica nella polemica verso i propri alleati, rischia di indebolire l’azione amministrativa e di alimentare confusione tra i cittadini. Aggiungo che la dislocazione dei parcheggi in questione è stata realizzata a seguito di una specifica determina del dirigente». Da registrare anche le dichiarazioni di Luigi Biggio, consigliere di opposizione: «Bisognerebbe avere il coraggio di riportare la discussione agli organi competenti e rivedere con i comitati, i cittadini, gli operatori e lo stesso Consiglio comunale un regolamento che sta creando disagi e tensioni tra i cittadini».

