“Sos chinaos” si sfidano in pista 

Manca un mese alla 25esima edizione del “Palio de sos chinaos” e a Paulilatino l’attesa è già palpabile. Ci si prepara a vivere un traguardo storico, il quarto di secolo di una manifestazione che è diventata nel tempo un simbolo identitario. Tutti i rioni, Pangulieri–Benalonga, Sa Pirighedda, Su Chinau e Josso, Sa Ittiri, Su Ladere, Santu Diadoru, Marzas, Santu Trebistianu, stanno lavorando per rendere questa edizione indimenticabile.

Il Palio con la tradizionale corsa a cavallo con otto partecipanti (in rappresentanza degli storici vicinati) si terrà il 29 agosto al galoppatoio comunale. Prima ci saranno sfilate con musica e coreografie dei vari rioni. Il sindaco Domenico Gallus plaude al coinvolgimento di tutti per una «corsa che non è solo competizione ma racconto collettivo, memoria viva e orgoglio paesano. Paulilatino si prepara a viverla con lo stesso spirito che l’ha resa grande: partecipazione, entusiasmo e un amore profondo per la propria storia».

L’attesa

L’atmosfera cresce giorno dopo giorno con il Circolo ippico Paulese che coordina le tante iniziative promosse attorno a un evento che ogni anno unisce intere generazioni. Il calendario degli appuntamenti che accompagnerà la comunità fino al 29 agosto, giorno dell’evento, è davvero ricchissimo. Sabato su Chinau de sa Ittiri organizza al campo comunale “Chinaos senza frontiere” con una serata di giochi e sfide goliardiche che darà ufficialmente il via al clima della corsa.

Martedì 4 agosto, al galoppatoio comunale, il Circolo propone la serata “Aspettando il Palio”: dalle 17 giochi, convivialità e momenti da vivere insieme. «Seguiranno le proiezioni dei video amatoriali delle storiche edizioni del Palio de sos chinaos – spiega il presidente Claudio Bruno - Un’occasione per rivivere emozioni, volti e ricordi che hanno segnato la storia della manifestazione. Un ringraziamento speciale va ad Antonello Deiola per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento».

Si proseguirà il 21 agosto con il “Masterchef de sos chinaos” organizzato da Su Chinau de sa Pirighedda, mentre il 23 sarà la volta dell’evento “Aspettando il Palio” curato da Su Chinau di Pangulieri–Benalonga, che porterà nel paese un’altra serata di festa e partecipazione. Dal 25 al 27 agosto, ancora Su Chinau de sa Ittiri proporrà il torneo di calcetto de sos Chinaos, ospitato nel campetto di Funtana, un appuntamento che ogni anno richiama giovani, sportivi e appassionati. Nelle stesse giornate, Su Chinau de Santu Diadoru organizzerà il torneo di “truco” argentino, mentre Su Chinau de Santu Trebistianu accenderà un’altra serata “Aspettando il Palio”, contribuendo a rendere la settimana precedente alla corsa un crescendo di entusiasmo.

RIPRODUZIONE RISERVATA