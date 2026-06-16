Sono Cus e Sarroch a guidare il gruppo 

Saranno otto squadre sarde che nella prossima stagione disputeranno i campionati nazionali di volley. Numeri confermati rispetto al passato ma con profonde modifiche nella geografia dei diversi tornei.

Sarroch e Cus Cagliari saranno ancora capofila, pronte per la quarta stagione in serie A3 maschile. Raddoppia la presenza nella B maschile, alla Vega Dolianova si è aggiunto il Cus Cagliari con la sua seconda squadra che ha vinto la serie C. Tre squadre in B1 femminile, Capo d’Orso Palau e Alfieri Cagliari (salvo ai playout) trovano compagnia nel Garibaldi La Maddalena, promosso dalla B2. Campionato, quest’ultimo, rimasto per qualche tempo sguarnito dopo la retrocessione della Smeralda Ossi e del Quadrifoglio Porto Torres. Lacuna colmata dal Cus Cagliari, promosso dalla serie C dopo una cavalcata trionfale e una finale da brivido con l’Aquila.

Le novità

Dirigenze subito al lavoro per allestire le squadre, praticamente fatte ma da rendere note ad appassionati e tifosi. Fa eccezione Sarroch, che ha annunciato il nuovo coach Daniele Moretti, e quattro nomi nuovi, giovani ma esperti della categoria, il centrale Francesco Guastamacchia (ex Acqui Terme), gli schiacciatori Gioele Favaro (dal San Giustino) e Andrea Schiro (dal Savigliano) e il palleggiatore Giacomo Selleri (ex Mantova). Ai saluti Capelli, Partenio, Iannaccone, al momento confermati Mocci, Saibene, Romoli e Pisu.

Altra novità a La Maddalena: Buonavita, coach della promozione, allenerà in Svizzera. Al suo posto Marco Bracci. Una vita in azzurro con “i fenomeni”, palmares da enciclopedia tra titoli mondiali, europei e scudetti, poi la carriera in panchina iniziata come vice di Barbolini all’Italrosa. ( m.c. )

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