L’agguato.
14 dicembre 2025 alle 01:09

Siria, uccisi tre americani La furia degli Stati Uniti: «Vendicheremo i patrioti» 

Damasco. Due soldati americani e un loro interprete statunitense sono stati uccisi a Palmira, Siria centrale, da un membro dello Stato Islamico che ha aperto il fuoco su una pattuglia congiunta Usa-siriana.

La risposta del presidente americano non si è fatta attendere: «Ci vendicheremo», ha detto Donald Trump dopo aver definito le vittime «tre grandi patrioti» e aver espresso le sue condoglianze alle loro famiglie. Per i militari americani l'agguato mortale è stata l'imboscata di un “lupo solitario” e ha causato anche il ferimento di altri tre soldati.

L'aggressore, ha aggiunto il segretario alla Difesa Pete Hegseth, è stato ucciso dai siriani. L'incidente è il primo del suo genere da quando le forze guidate dagli islamisti hanno rovesciato il governo di Bashar al-Assad e riallacciato i rapporti con gli Stati Uniti. La Siria ha aderito di recente alla coalizione internazionale per combattere l'Isis.

Il caso

Non si placa quindi l'instabilità dell'intera regione medio-orientale, mentre anche a Gaza la tregua sembra sempre fragile. Per la prima volta Israele ha sferrato un attacco a Gaza City sul lato controllato da Hamas della linea del cessate il fuoco. L’obiettivo era il numero 2 di Hamas, Raed Saad, considerato secondo solo all'ultimo capo militare del gruppo, Izz al-Din Haddad.

Saad è stato colpito mentre guidava lungo la strada costiera di Rashid. Nell'attacco morti anche altri tre palestinesi. Hamas, pur non confermando la morte del suo membro, ha definito l'attacco un tentativo da parte di Israele di «indebolire e sabotare» il fragile cessate il fuoco nella Striscia. Israele non avrebbe informato in anticipo gli Usa dell'attacco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

