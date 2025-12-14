VaiOnline
La manifestazione
14 dicembre 2025 alle 01:09

Conte e Renzi ad Atreju, Schlein non va 

In serata l’intervista a La Russa: dobbiamo andare avanti col premierato 

Il campo largo sbarca ad Atreju e scalda la platea dei militanti di FdI. Tra applausi (pochi), selfie e qualche contestazione. Giuseppe Conte e Matteo Renzi infiammano la kermesse. Manca, però, la segretaria del Pd Elly Schlein. Che rinuncia al confronto a tre proposto dalla premier con il leader 5 Stelle. La platea applaude con forza. Ma non è indulgente. Più di qualche grido di dissenso si alza quando Conte parla di una Meloni «genuflessa a Washington». E sul palco non rinuncia a portare i nodi ancora aperti nel centrosinistra in vista delle politiche del 2027. «Noi non siamo alleati con nessuno. Se verrà fuori un'alleanza con il Pd dipenderà solo dai programmi». Renzi sceglie di non insistere sul rifiuto della segretaria dem: «È una questione che riguarda Meloni e Schlein. Ognuno ha il suo stile, quando ero presidente del Consiglio ho dialogato con Meloni che aveva allora il 3%».

La Russa show

In serata, la scena è tutta per il presidente del Senato Ignazio La Russa. Attenzione alla legge elettorale perché non sempre le riforme «producono gli effetti sperati». E avanti con il premierato anche se al referendum si dovesse poi arrivare nella prossima legislatura. L’attesa intervista si snoda più come un lungo amarcord, che parte dal passato missino e da quella «fiamma» che non può «scomparire» e arriva fino allo sdoganamento merito «del voto degli italiani». La Russa, guardando alla storia della destra italiana in tempi repubblicani, riconosce a Berlusconi di avere portato una rivoluzione in politica ma rivendica il ballottaggio già conquistato da Gianfranco Fini nella corsa a sindaco di Roma nel '93 come quello che ha sdoganato i post-fascisti. Poi l'anno successivo furono «la sinistra e Occhetto» che «non ci hanno visto arrivare», dice citando la celebre frase della segretaria dem Elly Schlein. Su Giorgia Meloni: prima che diventasse premier «ci vedevamo due volte a settimana», ora ci si limita ogni tanto a qualche consulto, sulla legge elettorale appunto.

