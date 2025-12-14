Assemblea del Pd, verso la maggioranza allargata a Bonaccini 

Roma. Una maggioranza che si allarga alla componente di Stefano Bonaccini. Secondo diversi pronostici è la principale novità dell'assemblea nazionale del Partito Democratico che si riunirà stamattina all'auditorium Antonianum.

Un rafforzamento per la leadership di Elly Schlein che, rilanciata dal “correntone” di Montepulciano, potrebbe incassare il sostegno ufficiale anche del suo principale avversario al congresso: l'ex presidente dell'Emilia Romagna e leader di Energia Popolare.

Dalla sua corrente sono già fuoriusciti quei riformisti che fanno riferimento a Lorenzo Guerini, Paolo Gentiloni e Graziano Delrio (insieme a Pina Picierno e Giorgio Gori), che nell'evento del 24 ottobre a Milano hanno di fatto divorziato dai bonacciniani e annunciato una nuova opposizione interna alla segretaria. Sono loro che, in assemblea, potrebbero riservare qualche sorpresa a Schlein.

Gli sviluppi

Non è un segreto che nel partito di Schlein esistano sfumature diverse sul sostegno all'Ucraina e di recente si è consumato uno scontro sulla proposta di legge Delrio contro l'antisemitismo, sconfessata di fatto dal partito. Poi ci sono i pareri, non sempre assonanti, sull'alleanza col M5s di Giuseppe Conte (nel mirino della nuova minoranza dem per le parole su Europa e Trump).

Insomma, i fronti potenzialmente esplosivi esistono e mettere ai voti un nuovo documento d'indirizzo potrebbe farli deflagrare. Ma a poche ore dall'incontro, a prevalere è la linea di una semplice relazione di Schlein. Mossa che potrebbe mettere tutti d'accordo, dando forza alla segretaria e lasciando spazio mediatico al botta e risposta con Giorgia Meloni (che chiuderà Atreju).

Dalla parte di Bonaccini, che porterebbe esponenti di peso come Alessandro Alfieri, Antonio De Caro, Piero De Luca e Simona Bonafè, si valutano le condizioni per entrare in maggioranza. Sta di fatto che, in vista dell'assemblea, molti danno la cosa già per fatta.

