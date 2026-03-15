Sinner, vittoria di cuore 

Pazzesco Sinner, vince la finale di Indian Wells contro un grande Medvedev al termine di una partita durissima, chiusa in due set (7-6, 7-6) ma piena di alti e bassi e di emozioni.Bella, bellissima questa finale, con Sinner che è stato straordinario nei momenti chiave, con un secondo tie break cominciato con un perentorio 4-0 per il russo e poi recuperato fino al 6-4 da Sinner, nonostante una temperatura rovente per una sfida giocata nel primo pomeriggio californiano.

La differenza fra i due? Il talento di Jannik, la sua forza mentale. E’ il primo torneo a Indian Wells vinto da Sinner, il primo torneo del 2026 per una classifica che nei primi due posti si accorcia notevolmente. «Bravo Jannik, giocare con te è durissima», le parole di Medvedev alla premiazione.

In campo

Una sfida equilibrata, dove si è visto il miglior Medvedev degli ultimi anni, proprio come nella semifinale pazzesca giocata (e vinta) con Alcaraz. Sinner è stato formidabile nel finale del primo set, quando ha giocato un tie break perfetto, nonostante una temperatura oggettivamente difficile da gestire perché superiore ai trenta gradi all’ombra, figuratevi al sole. Il russo ha dimostrato di non gradire il gioco sotto rete ma di essere un bastonatore da fondo campo, senza esclusione di colpi. Sinner ha atteso il suo momento. Nella seconda partita, equilibratissima, Jannik non ha sfruttato sempre le seconde palle (tante) che Medvedev ha dovuto servire. Sul 5-5, 30-30, Sinner ha seguito il servizio e poi con un ace è salito sul 6-5. Tremenda per efficacia la risposta di Medvedev: 6-6 e ancora tie break. Con Medvedev che vola sul 4-0, Sinner lo acchiappa sul 4-4, quindi il match point sul 6-4. E la risposta sul servizio del russo che diventa la palla del successo.

Arina regina

Aryna Sabalenka ha vinto il Wta 1000 di Indian Wells. La bielorussa, numero 1 al mondo, ha superato Elena Rybakina con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 al termine di un terzo set combattuto punto per punto fino all'epilogo al tie-break finito 8-6. Per la Sabalenka si tratta di una rivincita contro la tennista kazaka, numero 3 del ranking Wta, che l'aveva recentemente battuta agli Australian Open a Melbourne. (e.p.)

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