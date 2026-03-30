Sinner adesso vuole tornare numero 1 

Lo aveva già fatto per Kimi Antonelli, ora l'omaggio si è esteso anche a Marco Bezzecchi. Nella lunghissima domenica di trionfi made in Italy, Jannik Sinner ha messo il sigillo a notte fonda, prendendosi, dopo quello di Indian Wells, anche il Masters di Miami: una doppietta americana molto ambita (il “Sunshine Double” appunto, anche se si è vista più pioggia che sole) che consente al tennista azzurro di ridurre il gap dal n. 1 in classifica, Carlos Alcaraz. Ora il distacco e di 1.190 punti e a Montecarlo, torneo che inaugura la stagione sulla terra battuta dalla prossima domenica, Sinner potrebbe anche riprendersi lo scettro.

Che Italia!

Intanto si gode la sua vittoria in Florida (battuto in finale il ceco Jiri Lehecka con un doppio 6-4, 6-4 anche dopo lo stop per pioggia), e quelle di altri due campioni che nei motori hanno fatto risuonare da una parte all'altra del mondo l'inno di Mameli. «Stiamo vivendo un momento incredibile», le parole a Sky Sport di Sinner, che sulla telecamera ha scritto la dedica speciale “Kimi e Bez”. «Seguo di più la formula 1, ma ci sono tanti italiani che mi stanno facendo appassionare, ora speriamo per la nazionale di calcio al mondiale, sarà tosta. Più sport che vanno bene ci sono e meglio è, io sono felice di far parte di questo gruppo».

Il ministro

"I talenti italiani 'conquistano' un'altra domenica sportiva e rinnovano l'orgoglio di tutti noi, con il tricolore che sventola in tanti angoli del mondo" l'omaggio ai tre campioni dal ministro dello sport, Andrea Abodi. Intanto chiusa la lunga trasferta in Usa, cominciano i tornei sulla terra: nel mirino ora c'è il Masters 1000 nel Principato. «Nel tennis si cambia superficie e devi ritrovare ritmo», dice Sinner, «sono felice di tornare in Europa, dopo tante settimane fuori e contento di giocare a Montecarlo, spero di fare un buon torneo, ma voglio godermi questi momento: dopo Doha abbiamo lavorato tantissimo e il risultato è pazzesco. Ringrazio tutti del supporto, e grazie soprattutto per capirmi come persona e io sono felice di restituire qualcosa di positivo. E sono fiero di essere italiano».

Il team

Aver completato il “Sunshine Double” e senza perdere nemmeno un set (un inedito in singolare maschile) «vuol dire tanto per me. Vincere tutti e due così è incredibile, quindi sono contento di quello che siamo riusciti a fare. Grazie al mio team per spingermi sempre oltre, stiamo facendo un lavoro fantastico. Cerco sempre di dare il meglio, ed è bello vedere che il lavoro svolto anche prima di Indian Wells abbia dato i suoi frutti». Il suo team sempre presente, con Darren Cahill, Simone Vagnozzi e Alejandro Resnicoff tutti a Miami. «Questo è uno splendido torneo, e i tifosi qui sono sempre al mio fianco, anche quando le cose vanno meno bene" ha aggiunto il tennista azzurro, che ora si concederà una breve pausa prima di cominciare l'avventura a Montecarlo, torneo di casa per la maggior parte dei tennisti che risiedono nel principato. "Devo staccare staccare un po', abbiamo fatto cinque settimane senza un giorno libero. Mi fa bene adesso rilassarmi, fare le cose che mi piacciono. Dopo giovedì ripartiremo sulla terra e poi vediamo come va».

Verso il Principato

Appuntamento al Masters monegasco, prima occasione in cui Sinner potrà superare Alcaraz in classifica e tornare numero 1 del mondo. Varie le combinazioni possibili, tutte legate al fatto che Jannik faccia almeno meglio di Alcaraz. E, oltre a quello del pubblico in tribuna e a casa (ottimi gli ascolti per Miami) Sinner avrà due campioni dei motori che faranno il tifo per lui.

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