Simone Loi eletto nuovo segretario Fiom  

Simone Loi, 53 anni, di Iglesias, è stato eletto segretario della Fiom Sardegna Sud Occidentale. Dipendente dell’Anticorrosione Sulcis, importante realtà degli appalti di Portovesme, da anni Loi è un militante dei metalmeccanici della Cgil, attivo nelle numerose vertenze che hanno coinvolto il polo industriale di Portovesme. Da 8 anni è componente dell’assemblea generale della Fiom Sardegna Sud Occidentale, di cui è presidente dal 2024. Simone Loi prende il posto di Roberto Forresu, alla guida dei metalmeccanici Fiom per 8 anni.

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