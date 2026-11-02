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Portovesme
03 novembre 2026 alle 00:22

Simone Loi eletto nuovo segretario Fiom  

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Simone Loi, 53 anni, di Iglesias, è stato eletto segretario della Fiom Sardegna Sud Occidentale. Dipendente dell’Anticorrosione Sulcis, importante realtà degli appalti di Portovesme, da anni Loi è un militante dei metalmeccanici della Cgil, attivo nelle numerose vertenze che hanno coinvolto il polo industriale di Portovesme. Da 8 anni è componente dell’assemblea generale della Fiom Sardegna Sud Occidentale, di cui è presidente dal 2024. Simone Loi prende il posto di Roberto Forresu, alla guida dei metalmeccanici Fiom per 8 anni.

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